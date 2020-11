Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse teatel on õhtul riigi põhi- ja tugimaanteedel teekatted valdavalt kuivad või soolaniisked. Mandri-Eestis on õhutemperatuur langenud miinuspoolele. Harjumaal ja Kagu-Eestis on ka teepinna temperatuur langenud miinuspoolel, mujal Eestis veel plusspoolel või 0°C ümbruses.