Kaupmehed mõtlevad juba kontaktivabadele kingitustele

Paide Selveri juhataja Kristi Nõmm ütles, et advendiaja algusest alates on nad rohkem välja pannud valmis komplekteeritud kingikorve. "See näeb välja nii, et pakime ilusasse läbipaistvasse tsellofaanpaberisse korvid erinevate jõulupäraste toiduainetega," selgitas ta.