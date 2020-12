Täna tähistatakse sisejulgeoleku päeva

„Riigi sisejulgeoleku tagamine on Eesti riigi prioriteet. Iga päev panustavad julgeoleku eest seisvad inimesed sellesse, et meil oleks siin turvaline elada ja et meil oleks vaba riik, kus kasvatada järeltulevaid põlvesid. Tänan neid panuse eest meie riigi ja inimeste kaitsesse,“ ütles siseminister Alar Laneman.