Tippkokk Joel Ostrat aitas Pizzakioskile uusi maitseid leida

Koostöö Tartu tippkoka Joel Ostrati ja Paide ettevõtte Pizzakiosk vahel on väldanud juba mõnda aega ning sellest on sündinud uued maitsed pitsavalikusse. Esimene üllatus on tänasest lettidele jõudnud Jõulupitsa, mille eriline kate rabab jalust kogenumagi pitsasõbra.