Paide inglipuul ripub veel neli kingisoovi

Heategevusprojekti eestvedaja Janne Laik ütles Järva Teatajale, et üle Eesti on käesoleva nädala alguse seisuga Inglipuudelt võetud enam kui 1900 lapse kingisoovi. "Nii mitmeski Eesti paigas on Inglipuud soovidest juba tühjad," lisas ta. Nii on see näiteks Türi Maximas, ent Paide kaupluses ootab täitmist veel nelja lapse jõulusoov.