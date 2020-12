Nime Hall Ronk taga on suuresti muusik Urmo Kütismaa, kes koos teiste muusikutega aeg-ajalt lugusid välja annab.

Kütismaa rääkis, et lugu "Hoian sind veel" on juba oma kuus aastat paberil seisnud. Nüüd sai see lõpuks sisse lauldud ja mängitud.