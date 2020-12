Ensto kasvatab Eestis äri

“Selleks, et mõlemad ettevõtted saaksid keskenduda kasvamisele ja oma valdkonna arendamisele, alustab Harju KEK uuel aastal Keilasse Ensto Building Systems'i tehase laienduse rajamist,” selgitas Ensto Enseki tegevjuht Kaarel Suuk, kelle sõnul valmib täiendav tehasehoone 2022. aasta alguses.

"Tehase laiendus on osa Ensto kontserni uuest strateegiast, mis seab fookuse ettevõtte kasvamisele ja konkurentsivõime tugevdamisele. Aja jooksul on Ensto arenenud edukaks ettevõtteks elektrienergia jaotamise ja hoonete nutikate elektrilahenduste alal ning nüüd on õige aeg seada fookus mõlema valdkonna eraldiseisvale arendamisele," selgitas Suuk. "Seades mõlemale valdkonnale täpsema fookuse, saame veelgi enam spetsialiseeruda, tugevdada oma võtmekompetentse ja konkurentsieelist."