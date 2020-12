Mainekas mõisarestoran läheb talveunne

Põhjaka restorani üks omanikke Ott Tomik ütles, et vaadates seda, mis ümberringi toimub, on nende restoranil mõistlikum keskenduda detsembris jõulupakkide tegemisele. "Viimased nädalavahetused on näidanud, et ega neid restoranis käijaid enam nii palju ole ning suurem osa jõulude ühistähistamiseks tehtud broneeringuid on juba ära öeldud," selgitas ta.