Kõige kopsakama summa, 120 000 eurot, saab Türi vallavalitsus loomemaja käivituseks. See on kogu riigi arvestuses suuruselt teine summa. Samuti saab Türi vallavalitsus 26 000 eurot mänguväljaku rajamiseks.

«Tegu on uue noortele ja peredele mõeldud huvitegevuse võimaluste loomisega ühes vanas koolimajas, mida me renoveerime. See hoone oli kasutusest väljas. Seal on vaja kohandada endised klaasiruumid kunsti ja keraamikaga tegelemiseks, remontida tualettruumid,» selgitas Postimehele Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, kes on rahavajadusest rääkinud nii Isamaa kui ka Keskerakonna saadikutega.