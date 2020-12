Järvamaa on kummalisel viisil Eesti keskel asuv ääremaa

Rahvastiku arengu puhul tuleb tõdeda, et Järvmaa rahvaarv ei ole vähenenud üksnes ega peamiselt negatiivse loomuliku iibe tagajärjel, vaid peapõhjus on käesoleval sajandil olnud ränne.

Surmade ja sündide vahe viimase 19 aasta jooksul (alates aastast 2000) on Järvamaal olnud umbes 2500 inimest, see tähendab ligi 125 inimest aastas ehk ligi 0,4 protsenti rahvastikust aastas. See on kahanemiskiirus, mis ei põhjusta veel väljasuremist. Vastupidi, niisugune surmade ja sündide vahekord on tänapäeva arenenud maailmas võrdlemisi tavaline.