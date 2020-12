Olmejäätmete sortimise kord kehtib aastast 2007. Seal on must valgel kirjas, et omavalitsused korraldavad oma territooriumil olmejäätmete sortimist ja liigiti kogumist. Keskkonnaameti andmetel aga käib kolmandikus omavalitsustes segaolmejäätmete kogumise ja sortimise määruse tuim rikkumine.