Koolimajast vallamaja ehitamine läheb maksma 600 000 eurot

Türi abivallavanem Elari Hiis andis Türi rahvalehes teada, et viiekuulise ehitusperioodi jooksul saab see väärikas hoone värskema sisu ja hakkab alates maikuust olema Türi raamatukogu ja vallavalitsuse asupaigaks.

"Sellise hoone rekonstrueerimine on ehitajale paras väljakutse, sest teada on, et mida vanem maja, seda enam tuleb ette üllatusi, millega ei ole olnud võimalik arvestada. Ooleme optimistid ja loodame, et kõik sujub," sõnas ta.