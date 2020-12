Päkapikud hakkavad jooksma

Omanäolise jooksuürituse eestvedaja Taiga Laur ütles, et see on kogu pere üritus, kus võidujooksmisest on tähtsam ühine liikumisrõõm ja värskest õhust saadav tervis. «Pikem jooksumaa on küll neli kilomeetrit pikk, kuid ega keegi seal otseselt võidu nimel päkkasid villi jookse,» selgitas ta. «Enamik läheb seda maad kõndima ja need, kes joosta tahavad, teevad jooksumaa läbi jõukohases tempos.»