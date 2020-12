Õpilasfirmade e-poest leiab ka Järvamaa õpilaste toodangut

Nagu kõik teised ettevõtted, on pidanud ka õpilasfirmad sellel aastal leidma uusi viise oma toodete ja teenuste turustamiseks. Nüüdseks on paljud õpilasfirmad olemas neid koondaval õpilasfirmade e-poes, kust leiab häid kingiideid jõuludeks, kui ka lihtsalt praktilisi tooteid. Nende seas on ka Paide gümnaasiumi õpilasfirma Möörch.