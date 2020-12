Osa Eesti ettevõtteid ja omavalitsusi on juba ära tabanud, milliseid võimalusi annab Euroopa roheline kokkulepe. Kliimaeesmärgid on Euroopa Liidu järgmise rahastuperioodi põhifookus ning rohelisemaks saada soovivatel omavalitsustel ja ettevõtetel on võimalik Euroopa fondidest raha taotleda.