Tähelepanelikumad liiklejad on märganud, et Paide sissesõidu juures oleval ringteel viib üks väljasõidutee edasi muruplatsile. Nüüd on linnavolikogu algatanud detailplaneeringu, millega võib see teejupp pikeneda tänavaks, mille äärde võib omakorda edaspidi kerkida mitu maja.