"Plakatid olen siit-sealt kogunud, kus need on silma jäänud. Kaks plakatit leidsin kunagi jäätmejaama paberikastist, kahjuks on need liiga suured ja polnud sobilikku raami, millesse neid näitusel mahutada. Need on kunstnikukäega tehtud, üks kuulutas nääripidu kultuurimajas, teine nääripidu Türi metsakombinaadis," rääkis Reier mõnest plakatist, mis näituselt välja jäid.