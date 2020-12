Riigikogu liikmed moodustasid Kalle Grünthali eestvedamisel Estonia laevahuku uurimise toetusrühma

Toetusrühma esimehe Kalle Grünthal ütles, et Estonia laevahuku uurimise toetusrühma ellukutsumise üheks põhjuseks on kaasa aidata parvlaev Estonia huku põhjuste väljaselgitamisele. „Samuti on meie eesmärgiks avalikkusele uurimise käigust informatsiooni edastamine,“ lisas ta.