Järvamaa sai mitmekümne autoromu võrra puhtamaks

„Tänavused tulemused jäid kampaania esimese aasta tasemele, kuid kolme aasta kokkuvõttena on kuue nädalaga tasuta ära viidud 936 romu,“ ütles keskkonnaminister Rain Epler. „See on päris korralik saldo ning panus materjaliringlusse ja puhtamasse keskkonda. Küll aga soovitan kindlasti enne sõiduki romuks kuulutamist kaaluda selle remontimist — nagu iga muu asja puhul. Olen ise 1993. aasta VW Golfi omanik, mis tänu regulaarsele hooldusele ja vajalikele pisiremontidele sõidab küll ja veel ning mille ökoloogiline jalajälg on väiksem kui ükskõik kui moodsal uuena soetatud autol,“ toob keskkonnaminister näite elust enesest. Minister lisab, et kui siiski on auto lootusetult katki, tuleb ta viia ametlikku lammutuskotta või ametlikku metallikokkuostu, mitte jätta aastateks vedelema.

Probleem on ka see, et romud hõivavad ära paljud parkimiskohad, mistõttu jääb näiteks lumekoristus poolikuks või ei saa inimesed oma kasutuses olevaid autosid parkida. Inimesed on kimpus olnud ka sellega, et autode kinkimisel või müümisel hangeldajatele, kes lubavad registris asjad korda ajada, jääb tegelikkuses sõiduk ikkagi endise omaniku nimele. Sellisel juhul vastutab too ka kõiksugu trahvide ja muu sellise eest.