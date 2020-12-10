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Vabad töökohad

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Töötukassa büroo FOTO: Margus Ansu

Ökonomist – Paide linn

Kultuuritöö spetsialist – Järva vald

Ehitusjäätmete sortija liinil – Paide linn, Ojaküla

Müüja-klienditeenindaja – Paide linn, Anna küla, Tarbja küla

Markeerimise liinioperaator – Paide linn

Söötja-traktorist – Türi vald, Lõõla küla

Saeraamioperaator – Türi vald, Aasuvälja küla

Telefonimüügi konsultant – Paide linn

Värvija – Järva vald, Koigi küla

Teenindaja – Paide linn

Failitöötleja – Paide linn

Vanemtegevusjuhendaja – Järva vald, Koeru alevik

Teooria- ja sõiduõpetaja – Paide linn

Komplekteerija – Paide linn

Sõrmjätkuliini operaator – Järva vald, Imavere küla

Rahvusvaheliste vedude autojuht

Õmbleja – Türi linn

Päästja – Türi linn

Mööblitisler – Paide linn

Puiduviimistleja-värvija – Paide linn

Tehnoloog – Paide linn

Loovterapeut – Paide linn

Psühholoog – Paide linn

Müügiassistent – Paide linn

Müügisekretär-juhiabi – Paide linn

Florist-klienditeenindaja – Paide linn

Müüja-klienditeenindaja – Türi linn

Kastikäsitlusliini operaator – Paide linn

Puidutisler – Paide linn

Kokk – Paide linn

Abitööline – Türi vald, Türi-Alliku küla

Hooldustöötaja – Järva vald, Ahula küla

Nõrkvoolusüsteemide hooldus- ja paigaldustehnik – Paide linn

Sortimisliini operaator – Järva vald, Imavere küla

Teenindaja – Järva vald, Järva-Jaani alev

Vanemteenindaja – Järva vald, Järva-Jaani alev

Halumasina operaator – Türi vald, Lõõla küla

Tehnik – Paide linn

Raudteemasinate operaator – Türi linn

Kokk – Järva vald, Mägede küla

Kaminapuude pakendaja – Türi vald, Lõõla küla

Logopeed – Türi linn

Kokk – Järva vald, Järva-Jaani alev

Pagar – Türi linn

Hooldaja – Järva vald, Koeru alevik

Abihooldaja – Järva vald, Koeru alevik

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