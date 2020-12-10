Vabad töökohad
Ökonomist – Paide linn
Kultuuritöö spetsialist – Järva vald
Ehitusjäätmete sortija liinil – Paide linn, Ojaküla
Müüja-klienditeenindaja – Paide linn, Anna küla, Tarbja küla
Markeerimise liinioperaator – Paide linn
Söötja-traktorist – Türi vald, Lõõla küla
Saeraamioperaator – Türi vald, Aasuvälja küla
Telefonimüügi konsultant – Paide linn
Värvija – Järva vald, Koigi küla
Teenindaja – Paide linn
Failitöötleja – Paide linn
Vanemtegevusjuhendaja – Järva vald, Koeru alevik
Teooria- ja sõiduõpetaja – Paide linn
Komplekteerija – Paide linn
Sõrmjätkuliini operaator – Järva vald, Imavere küla
Rahvusvaheliste vedude autojuht
Õmbleja – Türi linn
Päästja – Türi linn
Mööblitisler – Paide linn
Puiduviimistleja-värvija – Paide linn
Tehnoloog – Paide linn
Loovterapeut – Paide linn
Psühholoog – Paide linn
Müügiassistent – Paide linn
Müügisekretär-juhiabi – Paide linn
Florist-klienditeenindaja – Paide linn
Müüja-klienditeenindaja – Türi linn
Kastikäsitlusliini operaator – Paide linn
Puidutisler – Paide linn
Kokk – Paide linn
Abitööline – Türi vald, Türi-Alliku küla
Hooldustöötaja – Järva vald, Ahula küla
Nõrkvoolusüsteemide hooldus- ja paigaldustehnik – Paide linn
Sortimisliini operaator – Järva vald, Imavere küla
Teenindaja – Järva vald, Järva-Jaani alev
Vanemteenindaja – Järva vald, Järva-Jaani alev
Halumasina operaator – Türi vald, Lõõla küla
Tehnik – Paide linn
Raudteemasinate operaator – Türi linn
Kokk – Järva vald, Mägede küla
Kaminapuude pakendaja – Türi vald, Lõõla küla
Logopeed – Türi linn
Kokk – Järva vald, Järva-Jaani alev
Pagar – Türi linn
Hooldaja – Järva vald, Koeru alevik
Abihooldaja – Järva vald, Koeru alevik
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