Paide abilinnapea Siret Pihelgas andis teada, et kõikides linna koolides käib esmaspäevast kaugõpe vähendatud koormusega. Erivajadustega õpilastele on tagatud kontaktõpe. Et koolilõunad jäävad ära, saavad kõik soovijad tellida toidupaki.