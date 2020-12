Reeglid on mõeldud täitmiseks: pealtvaatajad ei hoidnud teineteisega nõutavat vahet

Läänemets sõnas, et kuigi kahju on esinejatest, kes oma etteasteks valmistunud olid, tuli korraldajatel selline otsus vastu võtta ning lastele edastab ta omalt poolt vabandused. „Keerulisel ajal on turvalisuse tagamine meie kõigi ühisvastutus, nii korraldajate kui osalejate ja lapsevanemate. Teame, et noored harjutasid palju ja on tublid. Palume vabandust nii lapsevanemate kui laste ees,” ütles ta korraldajate nimel.