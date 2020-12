Euroopa kõige halvem eelarve

See on nüüd ametlik: Eesti saab endale Euroopa kaugelt kõige halvema ja vastutustundetuma riigieelarve. Jutt, mida valitsejad selle põhjenduseks toovad, näitab, et nad ei saa aru ega hooli, mida teevad. Meie rahvusliku vastutustunde traditsioonidega võrreldes on see nagu elu Marsil.