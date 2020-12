Ajarännak esivanemate jõululauda

Aastasadade vältel on jõulukombed kohanenud maailmavaate ja ajaga, püsima on jäänud rikkalik söömaaeg. Rahvasuu mäletab, et kui jõuludel kõht tühi, siis lööb vats kogu aasta pilli. Tähtsa püha eel rändame ajas, et tuletada meelde, millised olid erinevatel ajastutel võimalused ja tavad jõululaua katmiseks. Teejuhiks on Ründo Mülts Järvamaa muuseumi ajakeskusest Wittenstein.