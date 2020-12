Sünnitusmajas kehtivate reeglite järgimine on hädavajalik

Rahvastikuminister Riina Solman avaldas lootust, et suudame koroonaviiruse hoida piisava kontrolli all, et sünnitusmajad saaksid jätkuvalt sünnitaja kõrvale ka lapse isa lubada. „ Selleks peame meeles pidama, et viirus levib inimeselt inimesele ning selle leviku takistamiseks saame ise palju ära teha. Praegustes tingimustes peame lähtuma iseenda ja end ümbritsevate inimeste turvalisusest. Seetõttu pean vajalikuks rõhutada sünnitusmajades kehtestatud reeglitest kinnipidamise olulisust. See aitab sünnitustoad tugiisikutele lahti hoida,“ ütles Solman.

„Meditsiinitöötajad ja –asutused on praegu erakordse surve all. Samal ajal on aga iga sünd ime iga konkreetse pere jaoks. Olen kindel, et sünnitusmajades tehakse kõik, mis võimalik, et tagada turvaline ja meeldiv sünnikogemus nii emale kui lapsele. Selle juures on oluline roll ka isal. Samuti lasub vastutus sünnituse, sündiva lapse ja kõigi asjassepuutuvate inimeste tervise hoidmisel, meil kõigil. Seetõttu peab hoiduma väiksemagi kahtluse või sümptomi puhul haiglasse minekust,“ rõhutas Solman.