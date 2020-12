Pensionisamba omanike hulgas kasvab jätkamise soov

Kantar Emor on mõõtnud igakuiselt elanike hoiakuid II pensionisamba suhtes alates eelmise aasta detsembrist. Kui esimesel poolaastal selget trendi kummaski suunas täheldada ei saanud, siis alates augustist on II sambaga jätkamise kavatsus märgatavalt kasvanud 44 protsendilt 59 protsendile, mis on seni kõrgeim tulemus.

Kantar Emori käitumisteaduste juhteksperdi Heidi Reinsoni sõnul võib II sambaga jätkamise pooldamise kasv näidata, et inimesed on ennast reformi detailidega paremini kurssi viinud. Reform jõustub ja esimene võimalus otsuse tegemiseks avaneb juba paari nädala pärast. Sellele viitab ka „ei oska öelda“ osakaalu langus vastuste seas. Üks oluline nüanss, millega inimesed ei pruukinud varasemalt kursis olla, on näiteks see, et II samba raha väljavõtmisel peab sellelt tasuma tulumaksu. „Inimesed tajuvad seda kui kindlat kaotust ning see vähendab raha väljavõtmise atraktiivsust. Kantar Emori ja Kantar Public Londoni kolleegidega koostöös korraldatud hiljutises virtuaalses eksperimendis palusime inimestel ette kujutada olukorda, et nad on majanduslikes raskustes ning vajavad lisaraha. Ka selles situatsioonis vähendas tulumaksu rõhutamine ning kaotatud summa tõlgendamine reaalsete tarbimisvõimalustena II samba väljavõtmise otsust,“ lisas Reinson.