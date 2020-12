Paide Hammerbecki põhikooli huvijuht Helen Trug jagas eile esimest päeva õpilastele toidupakke. Oma toidukoti said kätte algklassilapsed võimalikult hajutatult. Iga poole tunni tagant käis järel erinev klass. Paki sisu oli sedapuhku jõululikum jag toiduained sellised, mida lapsed saavad iseseisvalt süüa teha. FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Järvamaa õppureile mõeldud toiduabipakkidesse jõuab jõulueelsel ajal ka natuke pidulikumat nosimist, et tuju tõsta ja pühademeeleolu luua. Kuigi pakke panevad koolide toitlustajad kokku oma äranägemist mööda, on omavalitsused vihjanud, et nende sisu võiks olla pisut erilisem ja jõululikum.