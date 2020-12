Viis põhjust teha vabatahtliku teenistust

Tegevused, kuhu noored on oodatud, mõjutavad kogukondi ja inimesi üle kogu Euroopa. Siinkohal jagame viit põhjust, miks teha vabatahtliku teenistust.

Vabatahtlikuna projektides osalemine arendab mitmekülgselt oskuseid. Konkreetse valdkonna teadmiste kõrval on võimalus õppida selgeks uus kultuuriruum ja keel, katsetada köögis seni proovimata sööke ning õppida elu selle kõige laiemas mõttes!

Projekte, milles end proovile panna, leidub haridus-, tervise-, sotsiaalse kaasatuse, toiduabi-, immigrantide ja põgenike abistamise, keskkonnakaitse ja looduskatastroofide tagajärgede likvideerimise valdkondades. See annab kõigile võimaluse leida just endale huvipakkuv ja sobiv valdkond, millesse vabatahtlikuna panustada.

Näiteks Bert jagas oma kogemust , kuidas ta läks Armeeniasse noortekeskusesse tööle ja avastas, et tahab just noorsootööd ka edasi õppida.

Programmi eesmärk on ühiskonna probleemide märkamine ja lahendamine vabatahtlike noorte ja organisatsioonide kaasamisega. Programm kujundab avatumat ühiskonda kultuuridevahelise õppimise, kodanikuaktiivsuse toetamise ja kogukondade kaasamisega.

Programmiga on võimalik teha vabatahtliku teenistust ka siseriiklikuna ning oma kogemusest MTÜ Põhjala tehase vabatahtlikuna jagas Sheryl noorteagentuuri blogis .

Vabatahtlikuna töötamise kogemus aitab sind edaspidi tööle kandideerimisel, sest on hästi teada, et rahvusvahelise töö- ja õppimise kogemusega noored on avatumad, säilenõtkemad ning nad kohanevad kiiremini väga erinevates olukordades.