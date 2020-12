Jõuluvanadeks riietatud tsiklimehed jagavad Paides ja Türil kommi

Kui ilmataat vähegi võimaldab, kavatsevad tsiklimehed 23. detsembril selga tõmmata punased kuued, võtta garaažist oma kaherattalised ning, ise kommikoormate all ägisedes, asuda heategudele. Ettevõtmise nimi on "Kommijagamise tuur 2020" ja kingituste saajateks on kõik linnatänavatel kohatud soovijad.