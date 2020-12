2021. aasta eelarvesse arvestatud investeeringukulud on suurusjärgus 3,35 mln eurot ja selleks planeeritakse võtta 1,9 mln eurot investeerimislaenu. Suurimad investeeringuobjektid on Suur-Aia tänava rekonstrueerimine ning sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine ja rekonstrueerimine.

„Suur-Aia tänava rekonstrueerimise hange on läbi viidud ja võitjaga on ka leping sõlmitud ning projekti maksumus ca 637 000 eurot. Lisaks tuleb seal ka teine hange, mida teeb AS Paide Vesi ja selleks on vee, kanalisatsiooni ja sademevee tööd. Selle piirkonna elanikel palun varuda kannatust, sest sellise töö tegemine võtab kauem aega kui pelgalt tee pindamine" sõnas Paide linnapea Priit Värk.