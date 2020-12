Paide gümnaasium jagab lahkelt rahulikku kodusesse jõuluaega raamatusoovitusi

Paide gümnaasiumi õpilased tegid toreda üleskutse, et inimesed annaks neile teada, mis raamatuid nad soovitaks pühade ajal kodus olles lugeda. Sageli ei ütle pealkiri suurt midagi ning just kellegi õhin ja hea nõuanee on see, mis tõukavad raamatut laenutama või ostma.