Türi valla sotsiaaltöö spetsialist Astrit Ujok ütles, et seni on laekunud viis taotlust, aga ilmselt tuleb neid veel. Esialgu võtab vallavalitsus avaldusi vastu 21. detsembrini. Ujok selgitas, et tegemist on nii-öelda jooksva vooruga ja kui avaldusi peaks tulema rohkem, on võimalus neid veel esitada.