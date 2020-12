Puuriida vahele pojad toonud leidkass otsib oma kodu

Virge Võsujalg ütles, et vaatamata tagasilöökidele hoolis kassiema siiski lõpuks oma poegadest ning kasvatas neist koos tema abiga tublid ja terved kassid. "Kõik kolm väikest karvapalli on leidnud endale juba päris oma kodud, kus nad saavad hakata pärast jõule mõnusat ja turvalist kassielu nautima," lausus ta.

Küll aga vajaks uut perekonda ka Mirru. Kass on musta-valgekirju ja poolpika karvaga. Ta on üsna nooruke ning elujõuline kassiproua. Võsujala sõnul on aga murekohaks kassi umbusklikkus inimeste suhtes. Samas seltsib ta kenasti teiste kasside ja koertega. "Enne uude koju minekut on tal vaja veel sotsialiseeruda. Samuti vajab ta operatsiooni steriliseerimiseks, et mitte enam soovimatuid järglasi ilmale tuua," selgitas ta.