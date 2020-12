Järva Teatajaga rääkinud kohalikud Ene ja Ülle kinnitasid, et on külla poodi juba ammu oodanud. Seni on neil tulnud toidukaupade järel käia Aravetel või võtta ette pikem sõit Paidesse või Tapale. On ju aga palju mugav ja ajaliselt säästvam teha ostud kohalikust külapoest.