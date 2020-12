„Euroopa ei ole kuskil kaugel vaid on siin koos meiega. Minu Euroopa märksõna ja Euroopa Liidu lipud erinevate asutuste ees või valla keskväljakutel sümboliseerivadki seda, et me oleme täieõiguslik osa Euroopast,“ ütles Euroopa Komsjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.