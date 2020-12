Koeru spordineiu valiti parimaks

Olgu öeldud, et Eesti talvistel kergejõustiku meistrivõistlustel oli Lishanna Ilves kaugushüppes 5.80ga viies. Suvistel meistrivõistlustel püstitas 6.35-ga aga isikliku rekordi. See tulemus andis neljanda koha.

Lishanna Ilves sõnas toona, et medalivõistlusel oli tase meeletu. «See on tegelikult tore, kannustab vaid parem olema,» lisas ta.

Ilves ütles, et selle suve parima vormi pealt saadud ja tähtsaimal võistlusel tehtud neljanda koha tulemusega võib rahule jääda. «Ikkagi isiklik rekord, aga siiski tean, et midagi on veel sees ja see polnud kindlasti minu maksimum,» lausus ta.