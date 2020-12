Ahula pood on avatud lausa seitse päeva nädalas: argipäeviti kauem, nädalavahetustel lühemalt. Esmaspäeval enne kella kümmet oli ukse taga juba väike kogunemine. Kohalikud ootasid pääsu minna kaubavalikut uudistama. Keegi tegi juttu õllest, keegi muretses, et oli maski maha unustanud.

Kohalikud inimesed Ene ja Ülle ütlesid, et on juba ammu Ahulasse poodi oodanud. Seni on nad pidanud toidukaupade järel käima Aravetel. Et bussid tihti ei sõida, tuleb pärast poeskäiku Aravetel tund aega oodata, enne kui koju tagasi pääseb. Jalgsi Ahulast Aravetele poodi käia on aga liiga pikk maa.