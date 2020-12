Järvamaa omavalitsused aitavad vajadusel teises maakonnas ravil olnud koroonapatsiendid koju

Kiirabiauto. Pilt on illustratiivne.

Terviseamet on võtnud ühendust omavalitsustega ning uurinud neilt, kas nad on vajadusel valmis korraldama enda COVIDpositiivsete elanike kojutransporti haiglast, juhul kui patsientidel pole võimalik transpordi eest tasuda. Järvamaal on kõik omavalitsused selleks valmis.