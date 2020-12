Kesk-Eestis on iga seitsmes töökoht seotud metsa- ja puidusektoriga

Analüüsist selgub, et metsa- ja puidusektoris töötab otseselt ligi 30 000 inimest, mida on sama palju kui Jõgeva maakonnas elanikke. Teise sama palju panustab sektor Eesti tööhõivesse kaudse ja kaasneva mõjuga.

“Metsa- ja puidusektor loob töökohti väga erinevates valdkondades. Alustades metsamajandajatest, mööblivalmistajatest ja masinaoperaatoritest, lõpetades veoautojuhtide, kauplustes puittooteid müüvate klienditeenindajate ning IT-spetsialistidega, kes arendavad tööstustes paiknevatele masinatele tarkvara. Eestis on vähe sektoreid, mille täiendavate töökohtade loomise kett on pikkuselt võrdväärne,” ütleb Välja.

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhataja Kadri Ukrainski sõnul kasvavad täna paljud maakonnad majanduslikus mõttes kiiremini kui Tallinn ja Harjumaa, mõõdetuna SKTs inimese kohta. “Kiires kasvus mängivad väga suurt rolli maakondades asuvad puiduettevõtted, kes ekspordivad näiteks Kesk- ja Lõuna-Eesti maakondade tööstustoodangust 30-75%. Need ettevõtted võimendavad kohalikku nõudlust teenindussektori töökohtade järele ja toovad piirkonda rahvusvahelisi kontakte, ideid ning nutikaid inimesi,” ütleb Ukrainski. Ta lisab, et arvestades rohemajanduse ja keemia- ning materjalitehnoloogia arenguid, on metsa- ja puidusektoris väga palju tulevikupotentsiaaliga valdkondi, mis annavad regionaalarengule kindlasti kiirust juurde ka edaspidi.

Tänu kümnete tuhandete töökohtade loomisele on metsa- ja puidusektor Eesti regionaalpoliitika tugisammas ning elu säilitaja maapiirkondades. On näiteid, kus sektoris on erialase väljakutse leidnud inimesed, kes on pikalt töötanud Eesti peamistes tõmbekeskustes, kuid kolivad perekonnaga väiksemasse kohta. Välja sõnul on inimese jaoks töökoha valikul olulised arenguperspektiiv ja stabiilsus, kuid üha enam ka väärtuspõhisus.