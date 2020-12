Päästeamet soovib rahulikku ja ohutut pühadeaega

„Tänavu on päästjad saanud rohkesti väljakutseid päästesündmustele, mille põhjus on olnud toidukõrbemine, oma aja ära elanud küttekolle, lahtise tule kasutamine või valed kütmisviisid. Siin saavad inimesed enda ja teiste ohutuse jaoks palju ära teha, kui järgivad kõige lihtsamaid ohutusreegleid – kui teed sööki, jää kööki, kui põletad küünlaid, siis hoolitse selle eest, et küünal oleks eemal kergesti süttivatest materjalidest ning kui kasutad avatud koldega kütteseadet, siis ära jäta seda järelevalveta. Teadlikult ja ohutult käitudes saab ära hoida nii mõnegi õnnetuse,“ ütles Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Neile, kel kingikott veel komplekteerimisel, on Tagne Tähel praktiline soovitus: „Päästeamet tuletab meelde, et suitsuanduri eluiga on olenevalt tootjast ja hinnast 3-10 aastat ning seejärel tema töövõime väheneb või kaob. Uus suitsuandur on seetõttu kindlasti väärt kingitus. Heade asjade nimekirja kuulub kahtlemata ka vingugaasiandur, mis muutub puuküttel ahju, pliidi või kaminaga hoonetes peagi kohustuslikuks.“