Keegi ei jää pühade ajal testimata

Avaliku testimise kommunikatsioonijuht Gerlt Kedelauk vahendas teavet, et pühade ajal pakub Synlab samamoodi Paides inimestele koroonatesti andmise võimalust. "Avalik testimispunkt külastab Tallinna tänava äärde üles seatud ja paljudele järvalaste juba teada-tuntud proovide võtmise kohta üle päeva. Aga kui vaja, oleme loomulikult paindlikud vastavalt laekuvatele saatekirjadele ja viiruse levikule," märkis ta.

Esialgse plaani järgi on Synlabi testimisbuss Paides 23.detsembril kell 10 - 12, 25. detsembril kell 10 -12, 27. detsembril kell 10 -12, 29. detsembril kell 10 -12.

Kedelauk tuletas meelde, et inimesed, kes on saabunud reisilt ja soovivad end Paides testida või kordustestida, peavad 1-2 päeva enne proovi andmisele minekut ette helistama 678 0000 ja endale aja kirja panema.

Kedelauk lisas, et viimasel ajal on testimiste arv Paide avalikus testimispunktis püsinud alla saja inimese päevas. "Arvud on olnud üle päeviti 82, 91, 89, 69 ja 98," täpsustas ta. Neile numbritele lisandusid Järvamaa kohta ka kodutestimisbrigaad arvud ja nende inimeste testid, mis tehti teistes avalikes testimispunktides.