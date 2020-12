Tublid kultuuritegijad ootavad märkamist

Taotlused tuleb esitada kirjalikult ja allkirjastatult ühel A4 lehel Järvamaa omavalitsuste liidu kantseleisse elektroonselt e-aadressil jol[at]jarva.ee või postiaadressil Pärnu 52, 72712 Paide. Läbivaatamisele kuuluvad ainult need taotlused, mis on jõudnud JOLi kantseleisse hiljemalt 15. jaanuaril kella 15ks.

Järvamaa kultuuripreemia on asutatud 1992. aastal. Kultuuripreemia eesmärk on tunnustada ja tutvustada üldsusele kultuuritöötajaid, erinevaid kultuurižanre edendavaid üksikisikuid ja kollektiive, loojaid ja interpreete, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele ja säilitamisele ning kultuurielu edendamisele maakonnas. Kultuuripreemiaid rahastab Järvamaa omavalitsuste liit.