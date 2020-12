Järvamaa koroonapositiivsete read said taas täiendust

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 317 inimesel. 250 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 141, Tartumaale 29, Lääne-Virumaale 14, Võrumaale 12 ja Valgamaale 10 uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust. Pärnu-, Põlva- ja Raplamaale lisandus üheksa, Järvamaale seitse ja Viljandimaale kolm uut juhtumit. Hiiu-, Lääne- ja Saaremaale lisandud kaks ning Jõgevamaale üks uus positiivne test. Kaheksa positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 573,90 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 10,2%.

Terviseameti jälgimisel on üle 28 000 inimese Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 17 700 inimese, kellest 4347 on nakatunud. Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 5500 inimese, kellest nakatunud on 1590. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 2900 inimese, kellest 600 on nakatunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1800 inimese, kellest 439 on nakatunud.

Haiglaravi vajab 384 inimest

25. detsembri hommikuse seisuga viibib haiglas 384 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 36 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 23 inimest. Koju saadeti 12 inimest (kellest neli sisestati tagantjärgi) ning neli inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda ja kolme inimese üleviimine teise haiglasse sisestati tagantjärgi.

Ööpäeva jooksul suri kuus koroonaviirusega nakatunud inimest – 67-aastane mees, 69-aastane naine, 82-aastane naine, 87-aastane naine, 88-aastane mees ja 95-aastane naine. Tagantjärgi kanti sisse ka üleeile hooldekodus surnud 92-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 202 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 1255 COVID-19 haigusjuhtumit 1231 inimesega.

25. detsembri seisuga on tervenenud 15 181 inimest. Neist 11 413 inimese (75,2%) haigusjuhtum on lõpetatud, 3768 inimese (24,8%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 608 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 24 582 (4,0% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata siit.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 240 784 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 1936 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 618.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

