Koroonapositiivsetest on haiglaravil 407 inimest

Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest – 78-aastane mees ja 88-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 204 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 1276 COVID-19 haigusjuhtumit 1243 inimesega.

26. detsembri seisuga on tervenenud 15 321 inimest. Neist 11 413 inimese (75,5%) haigusjuhtum on lõpetatud, 3908 inimese (25,5%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.