“Jõulutunnel” kogus Vähiravifondi Kingitud Elu toetuseks 657 300 eurot

“Jõulutunneli” tänavune partner SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu on seitsme tegutsemisaasta jooksul toetanud rohkem kui 1200 vähiravihaiget ja kinkinud hindamatuid elupäevi nii haigetele kui ka nende lähedastele. Televaatajate annetuste toel saab vähiravifond uuele aastale vastu minna kindlustustundega, et fond jõuab oma tegevusega iga abivajajani.

Vähiravifondi asutaja ja juhatuse liige Toivo Tänavsuu: “Oleme südamepõhjani tänulikud kõikidele annetajatele ja kogu “Jõulutunneli” meeskonnale, ka kõikidele saates esinenud artistidele. Üheskoos kindlustasite 2021. aastaks kõikidele vähihaigetele lootuse, parima ravi ja võimaluse elada või koguni terveneda. 68 000 helistajaga sai Eesti üheks ilusaks tervikuks kokku seotud ja on nüüd taas natuke helgem paik. Soovime palju head teile kõigile uuel aastal.”

Eestis saab igal aastal esmase vähidiagnoosi ligi 9000 inimest ehk ligi veerandsada inimest päevas. “See haigus puudutab paljusid inimesi ja peresid väga lähedalt. Soovisime “Jõulutunneliga” pakkuda lootust ja lohutust, avada moodsa meditsiini võimalusi ning kutsuda vaatajaid kaasa mõtlema heategevuse rollile,” märgib “Jõulutunneli” produtsent ja saatejuht Margus Saar. Heategevussaate eetriajaloo rekordsumma eest on Margus Saar tänulik kõikidele inimestele, kes “Jõulutunnelisse” oma panuse andsid: “Täname igaüht, kes meie algatusega sel keerulisel aastal kaasa tulid. Eelkõige tänan neid, kes oma haigestumise lugu teistega jagasid. Küllap andsid need paljudele televaatajatele nii tervenemise lootust kui ka lihtsalt hingele tugevust. Haigus muudab meid, kuid me ei pea sellele niisama alla andma.”