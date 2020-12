Haigekassa rahastatavate ravimite nimekiri laieneb

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe ütles, et aasta-aastalt lisandub haigekassa rahastatavate haigla- või retseptiravimite sekka ravimeid, mida on vaja vaid mõnel patsiendil. „Kui aastate eest oli ühe haiguse ravimiseks paar ravimit, siis tänaseks on haiguste tundmine ja diagnoosimine arenenud sinnani, et iga patsiendi haigust osatakse täpsemalt diagnoosida ja alaliikideks jagada. See tähendab ka, et ravimidki on üha personaalsemad, aga ka kallimad. Näiteks on haigekassa rahastusel juba mitmeid nii-öelda märklaudravimeid ehk haiguskollet ei sihita enam „kahuriga“, vaid väga täpselt. Selline ravi on küll kallis, kuid on sageli tulemuslikum ning kahjustab vähem inimese tervist,“ selgitas Laidmäe.