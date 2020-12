Kati Adul on elanud pea terve oma elu Türi vallas. Bakalaureusekraadi omandas Kati Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika erialal ja ta on töötanud õpetajana üle kümne aasta.

Kati enda sõnul on tema südameasjaks, et õpilased käiksid koolis särasilmil ja et hariduse omandamisel arvestataks õpilaste tugevuste ning vajadustega.