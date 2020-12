Et aasta lõpp tuleks tülide ja kaklusteta

Ciunite sõnas, et kevadine koroonaaeg õpetas talle sedavõrd palju, et kui tuli uudis õpilaste koolidest koduõppele jäämise kohta, siis ta juba teadis, et maailm kokku ei kuku ja lihtsalt tuleb jälle kodusema eluga harjuda. «Õnneks ei ole enam nii, et õhtul lähed magama ühe teadmisega ja hommikul ärgates on reeglid muutunud,» ütles ta. «Tegevusplaanid on erinevateks olukordadeks olemas.»