Politsei soovib, et ka pärast aastavahetust püsiks kõik terved

„Üldjoontes saab politsei igal pühade perioodil ning nõnda ka aastavahetusel enam väljakutseid seoses alkoholi liigtarbimisega,“ märkis PPA operatiivjuht Rain Jõeveer. „Vägivald koduseinte vahel ja mujal, purjutanuna rooli istumine või ka joobnuna abitusse seisundisse jäämine on vaid mõned näited, kus igaüks saab turvalisuse tagamisel abiks olla. Kui naabri juurest kostub vägivallale viitavaid hääli, märkad liikluses kahtlasi manöövreid tegevat sõidukit või abivajajat, kes on koduteel hätta sattunud, ära pööra pilku mujale ega jää ükskõikseks. Abi kutsumine on vaid ühe telefonikõne kaugusel ja see kõne numbrile 112 võib päästa kellegi elu,“ märkis PPA operatiivjuht.

„Politsei on aastavahetusel suuremate jõududega tööl, et saaksime ka uuele aastale tervelt ja turvaliselt vastu minna. Samuti on üle riigi neil päevadel tööpostil abipolitseinikud, kes aitavad korravalvureid liikluse rahustamisel ja kainuskontrollide läbiviimisel, ka avaliku korra tagamisel ja väljakutsetele reageerimisel. Tavatöö kõrval pööratakse tähelepanu ka sellele, et aastalõpu meeleolus ei unustaks keegi iseenda või lähedaste tervist,“ kirjeldas operatiivjuht korravalvurite töiseid plaane aastavahetuseks.

„Ennekõike usume, et inimesed käituvad jätkuvalt vastutustundlikult ning mõistavad, et tänavu on ainuõige viis vana aasta turvaliselt ära saata oma pereringis. Ka parimad vaated tänavusele tagasihoidlikule saluudile saab turvaliselt kätte oma koduõuelt ilma, et tuleks suuremas seltskonnas mõnele keskväljakule koguneda ja nakkusohuga võidelda,“ lisas ta. Kui aastavahetusel rahvarohkemasse kohta minek on mingil põhjusel siiski vältimatu, tuleks hoida teistega piisavat vahemaad ning kanda maski.

