Lauri Läänemets: Ministrite eluasemehüvitiste suurendamise asemel peaks riigihalduse minister tegelema EL vahendite jaotamise põhimõtete muutmisega

Regionaalset ebavõrdsust suurendab eurorahade ühetaoline jagamine, kus nõrgemad peavad konkureerima Harjumaa raha ja inimressurssidega. Selle asemel tuleks arvestada eurorahade jagamisel Eesti piirkondlikke eripäradega ja kohalike eesmärkidega. Üleriigiline konkurentsipõhine euroraha jagamine on tähendanud seda, et see, kellel on rohkem raha ja inimkapitali, on võimekam paremaid projekte kirjutama ja seega ka rohkem raha saama. See on peamine põhjus, miks raha on liikunud rohkem pealinna ümbrusesse ja regionaalne ebavõrdsus kasvanud.